Tribunal entrega sentencia a presunto autor de la bala que mató a una madre mientras amamantaba a su bebé en La Pintana en 2020

Este miércoles se conocerá la sentencia del juicio del presunto autor del disparo que mató a Yasna Yaupe, una madre que recibió una bala por la espalda mientras amamantaba a su hija de dos meses en 11 de septiembre de 2020 en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana.

El sujeto, de nombre Edgar Bustos Sepúlveda, alias “Guatón Paleta”, fue detenido en febrero de 2021, en la comuna de Cabrero, región del Biobío. Fueron vecinos del sector los que lo sindicaron con el responsable del crimen. Tras su individualización, se se catalogó como prófugo de la justicia, hasta que en un control por tráfico de drogas y armas se logró su captura, por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Fueron dos hipótesis las que se plantearon desde la Fiscalía Metropolitana Sur: la primera apuntaba a las manifestaciones por el aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973; la segunda consideraba un posible enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes.

Al momento de su formalización, en febrero de 2021, fue por el delito de homicidio simple.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo en la antesala de conocer la sentencia: “Primero que todo, la seguridad es un derecho y la justicia, por sobre todo, tiene que llegar a todos los rincones y a todas las personas por igual”.

“Para nosotros, como Gobierno, que los procesos avancen, que las asistencias se dicten, pero también se ejecuten, es central, pero por sobre todo evitar este tipo de delitos y acciones. Creo que lo importante en este tipo de casos no es solamente la señal que el Estado manda en su conjunto, sino que, sobre todo, cómo con los planes de reducción de la presencia de armas en las calles, con los planes de fiscalización de armas, con una buena investigación, para llevar a los responsables frente a la justicia en tiempos cortos. Porque además la ciudadanía lo que espera, y particularmente las víctimas, no es solo que la reparación se haga por medio de la justicia, sino que además que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir a ellos, a su entorno y tampoco exista revictimización”, añadió.

Es una noticia “que abrazamos”, acotó, “pero por supuesto siempre seguiremos trabajando para que los tiempos sean más acotados, porque las sentencias lleguen a tiempo, pero por sobre todo que los responsables paguen el castigo que merecen pagar”:

“La expectativa general es que se haga justicia, que el castigo sea proporcional al daño, pero por sobre todo que también sea una señal ejemplificadora para quienes creen que pueden seguir con prácticas delictuales, prácticas antisociales, pero por sobre todo caminando al borde o más allá del margen de la ley”.