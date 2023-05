“Solo se veían partes, era espantoso”: el crudo relato del taxista que encontró un cuerpo mutilado en plena Alameda

La madrugada de este domingo, el descubrimiento de un cadáver mutilado dentro de una bolsa en plena Alameda ha generado gran impacto en la ciudad. El cuerpo de un hombre adulto, aun sin identificar, fue encontrado decapitado y con las manos atadas en la intersección de Abate Molina con Alameda, a la altura de la estación de metro Unión Latinoamericana.

Uno de los taxistas que se encontró con la macabra escena compartió su impactante testimonio en una conversación con Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias Alerta.

El testigo, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató a Sepúlveda: “Alrededor de las 03:34 horas, junto a un colega, encontramos un bulto en medio de la Alameda con Abate Molina, en la calle”. Continuó diciendo: “Fuimos a mirarlo, el colega ya lo había visto y me dijo ‘hay una persona muerta’, yo no le creí. Me acerqué y efectivamente había un cuerpo cercenado dentro de una bolsa de basura”.

El director detalló que el cuerpo fue encontrado “en medio de la Alameda, ni siquiera a un costado, en el centro de la calle”.

Luego del macabro hallazgo, el taxista dijo: “Al parecer, un vehículo había pasado por encima del cadáver, así que necesitaba desviar el tráfico mientras llegaba algún vehículo de emergencia o alguna autoridad que se hizo cargo del caso”.

Según el testimonio del hombre, la policía llegó al lugar, tras ser alertada, aproximadamente entre 25 y 30 minutos después del descubrimiento.

“La escena era horrible”

En relación con el momento en que encontró la bolsa, el testigo explicó: “Estaba en medio de la calle, intenté esquivarla, era un bulto negro y ahí estaba el cuerpo de esta persona, la escena es horrible“.

El director describió al fallecido como una persona de “tez morena, aparentemente de nacionalidad extranjera”, explicando que pudo ver el cuerpo porque la bolsa “estaba abierta, se vieron los restos del hombre”.

“El cuerpo estaba totalmente desmembrado, así de fuerte fue. No se podía ver el rostro, solo se veían partes, era espantoso“, agregó.

Finalmente, el testigo confesó que él y su colega estaban “impactados y un poco temerosos debido a la situación que estamos viviendo en el país. No nos sentimos protegidos, da miedo caminar por las calles“.