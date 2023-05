“Vino por 40 mil pesos”: El desgarrador relato de hija de nochero asesinado en la ruta 78

Fue una noticia que estremeció la fría mañana del martes den Santiago. El hallazgo de un cuerpo en la ruta 78, que correspondería a un nochero asesinado, impactó.

Es que el crimen movilizó a la policía de la 34a comisaría de Cerrillos. “Lamentablemente, no encontramos con esta situación en horas de la mañana. Una persona que llegó a su lugar de trabajo, se encontró con que esta persona se encontraba fallecida, con su rostro ensangrentado, por lo tanto, nosotros concurrimos de inmediato”, dijo el capitán Erick Sepúlveda.

Y agregó que “acá se están realizando sondeos de terreno de una empresa. Una persona que es empleado encontró a esta persona que prestaba servicios como nochero”.

“Se encuentra con signos evidentes de haber sido víctima de una agresión”, añadió el uniformado sobre el hecho de sangre.

Hija de nochero y su relato

Así, en medio de toda esta tragedia, la hija del trabajador asesinado llegó hasta el lugar y decidió entregar su testimonio a los medios presentes.

“Ayer le ofrecieron un trabajo, y este ‘amigo’ empleador le ofreció venir a cuidar la máquina que estaba en la mitad de la autopista, completamente ilegal, no tenía ayuda, no tenía agua, no tenía absolutamente nada”, dijo.

Luego, señaló que “estuvo solo durante la noche cuidando una máquina, la cual realmente no creo que necesite algo que tenga que cuidarse. Vino ayer por 40 mil pesos, vino a trabajar”.

Posteriormente, indicó que su padre se comunicó “hasta la una de la mañana, según sus jefes, él había mandado un audio, porque se reportaba cada una hora para decir que todo estaba bien, de que se le habían metido a robar, que había unos tipos y eso fue lo que supimos”.

La hija del nochero asesinado expresó que “yo creo que en ese momento le tienen que haber robado todo y ahí lo golpearon, porque cuando llegué estaba golpeado… Cuando nosotros llegamos no tenía nada, estaba solo con su pantalón botado en el suelo. Llegué yo primero, incluso llegué antes que sus propios jefes, que el propio tipo que lo vino a dejar aquí botado”.