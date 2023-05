Durante la madrugada de este sábado, dos personas fueron baleadas en Maipú, en la Región Metropolitana, lo que las mantiene internadas en un centro asistencial.

En concreto, ambas víctimas habrían recibido los disparos en medio de una fiesta en un local nocturno de la mencionada comuna y fueron trasladadas al Hospital del Carmen, en donde recibieron la atención médica de emergencia.

Hasta el momento, desde las policías no han entregado información respecto a este caso, pero ADN conversó con una de las madres de los sujetos baleados en Maipú, quien expuso que se habría registrado una ráfaga de al menos 20 tiros en una discoteca.

“Hasta esta hora no sé nada. Yo sé que él estaba en una discoteca y se fue un after y ahí afuera, él tuvo una pelea con una persona y creo que fue una ráfaga de 20 tiros y a mi hijo le han llegado dos tiros”, expuso la mujer.

“Él está acá adentro y yo no he tenido información. Según el médico, tienen que esperar el resultado del escáner que son de tres a cuatro horas, ahí recién me van a dar a mí el informe de cómo está mi hijo, pero él está en cuidado intensivo. Es mi hijo y un amigo, no sé el nombre del amigo”, agregó la madre de uno de los sujetos baleados.