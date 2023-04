La familia de la suboficial mayor de Carabineros Rita Olivares, asesinada en el sector El Belloto, en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, la madrugada del domingo 26 de marzo, llegó este viernes hasta el Tribunal de la comuna, junto a su abogado representante, para presentar una querella en contra de los que ya han sido detenidos por el crimen.

Según detalló el abogado Claudio González, representante de la familia de Olivares, el objetivo es sumar una acción judicial para esclarecer el homicidio, además de constatar si Carabineros como institución entregó o no los elementos de seguridad y la capacitación necesaria para esta clase de procedimientos, que podrían haber evitado el fatal desenlace:

“Seguimos un segundo objetivo, el cual es solicitar aquellas diligencias que sean necesarias y conducentes a establecer si el Estado cumplió o no, respecto a doña Rita Olivares, su obligación de velar y resguardar su vida a través de sus respectivos elementos de seguridad. Nosotros no vamos a hablar mal de Carabineros; solamente vamos a decir que entendemos que hacen lo que pueden con lo que tienen. Nuestra intención es determinar si el Estado o no cumplió con su deber”.

Por su parte, Luis Tapia, pareja de la suboficial, reforzó la tesis: “Ayer (jueves), el general director de Carabineros decía que este gobierno les había entregado muchas herramientas, pero no es tan así: o sea, a nuestros carabineros que nos cuidan día a día les falta mucho equipamiento a ellos como persona. O sea, no es posible que tengan que pasarse de turno a turno el chaleco antibalas; no es posible que tengan una práctica de tiro al año. Los delincuentes disparan todos los días y tienen mejor armamento que Carabineros”.

En caso de determinar que la institución no le entregó a Olivares el equipamiento necesario, su familia estudiará una demanda.

Por lo pronto, cabe recordar que hasta ahora existen siete personas detenidas, de los cuales seis están vinculados directamente en el homicidio. Aún no se ha logrado establecer cuál de ellos disparó en contra de la funcionaria policial.