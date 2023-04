Hombre es formalizado por matar un perro con un rifle en Valdivia

“Mi pareja lo sacó a pasear, lo llevó al río y después del río se iban a la casa. En eso, el perrito vio una liebre y se fue hacia el patio de la casa de un vecino (…) y en eso, el perrito se pasó a la parcela de al lado, y mi pareja escuchó un sonido extraño que es del disparo que le dio esta persona“, detalló Sara Burgos, la dueña de Lug.

“No tiene justificación alguna”

Por su parte, al percatarse de la situación, el sujeto explicó las razones de su ataque y reveló que él había pensado que “se trataba de otro perro“.

“Hay un perrito que generalmente deambula por las parcelas, pero nunca hace nada, entonces, al final termina siendo amigable. Entonces, este tipo señaló como ‘chuta‘ (sic), no sabía que era tu perro, pensé que era el otro perro blanco“, señaló Burgos.

El hombre reconoció su error y aseguró que “no tiene justificación alguna, porque tú podrías haber, no sé, asustado al perro, tirándole una piedra o tirándole un palo para que el perro se fuera, pero no que terminara de esa forma“.

Otra penalización

Según informó el Ministerio Público, el imputado fue formalizado por el delito de maltrato animal con resultado de muerte. Y quedó bajo las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la dueña del perro y su domicilio, arraigo nacional y firma mensual en Carabineros.

Sin embargo, la dueña del perro manifestó que “buscamos que haya otra penalización de por medio, o sea, estamos hablando de que pasó una noche en la cárcel por matar a un integrante de tu familia que no te estaba haciendo absolutamente nada”.

“Por último él se vaya de acá, porque para nosotras, él tiene que pasar todos los días por fuera de nuestro hogar, porque ese es el camino que compartimos vecinal. Entonces, es complicado, imagínate, le quitó la vida a tu perro y tienes que verlo pasar por ahí frecuentemente“, concluyó.