Un joven en riesgo vital deja balacera registrada en las afueras de discoteca en Pudahuel

Un joven de 26 años se encuentra en riesgo vital tras ser impactado por disparos en medio de una balacera registrada en las afueras de la discoteca Espacio 68 Multiespacio, ubicada en la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, este hecho sucedió pasadas las 04:00 horas de este domingo, momento en donde el hombre junto a su pareja se encontraba saliendo del club nocturno.

En aquel instante, en los estacionamientos de la discoteca de Pudahuel, se inició una discusión, la que dio paso a la balacera, hiriendo al joven de 26 años.

La pareja de la víctima

Nathy, testigo clave de este hecho y pareja del hombre herido, se refirió a este hecho en conversación con ADN. “Estaban ahí, nosotros pasamos de lado, no sé qué pasó, ni siquiera les dijo nada”, comenzó relatando la mujer.

“(Los atacantes) estaban hablando entre ellos, y nosotros pasamos, no sé que dijeron, que los cabros le dijeron ‘que dijiste’. No tenían más de 18 años, eran puros niños”, agregó.

En esa línea, la pareja de la víctima puntualizó “no nos rodearon, nos tiraron balazos, no sabemos de dónde llegaron. A mí no me llegó ningún balazo, yo iba saliendo manejando y él iba de copiloto. Ya no se puede salir”.

Las indagaciones para esclarecer esta balacera en Pudahuel y dar con los responsables de los disparos se encuentran en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).