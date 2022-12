Formalizan a hombre chino por secuestro: se le acusa haber encerrado a otro de su nacionalidad en local de juegos

Un ciudadano chino fue detenido por Carabineros en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso, luego que se descubriera que mantenía encerrado hace cuatro días, sin alimentos y sin agua, a otro ciudadano chino en el interior de su local de juegos electrónicos.

Dicho establecimiento se mantenía clausurado desde junio del presente año.

La víctima fue rescatada por bomberos y carabineros, quienes lo encontraron tendido en una cama luego de ingresar a un cuarto que tenía la puerta de acceso escondida detrás de una de las máquinas del local.

“Se formalizó a un ciudadano chino por el delito de secuestro. El ilícito supone como víctima a otro ciudadano de nacionalidad china, quien se encontraba encerrado al interior de dicho local, que se encontraba clausurado”, explicó el fiscal de Los Andes, Alberto Gertosio.

“El tribunal estimó que se daban los supuestos de delito de secuestro, toda vez que esta persona estaba impedida de salir del local y en razón de ello se impusieron cautelares”, agregó el persecutor.

La defensa del acusado

Por su parte, el defensor del ciudadano chileno detenido, José Antonio Villalobos, manifestó que la detención de su cliente es ilegal, acusando que no existe la flagrancia en el ilícito, ni tampoco la víctima habría declarado en contra del hombre formalizado.

“No hay siquiera una declaración de la potencial víctima, que nosotros sostenemos que evidentemente no lo es, porque es un trabajador del establecimiento que cuida el lugar y que estaba ahí durmiendo porque cuida de noche”, señaló el defensor.

“Nosotros creemos que no está sustentado el delito de secuestro por el cual ha formalizado la Fiscalía porque no hay ninguna conexión lógica con los antecedentes que tiene. Creemos que es insuficiente, no están los presupuestos materiales y nos oponemos a cualquier medida cautelar que se pueda determinar”, agregó el abogado.

En detalle, el magistrado del Tribunal de Garantía de Los Andes decretó la medida cautelar de firma semanal, prohibición de salir de Chile y prohibición de acercarse a la víctima en contra del ciudadano chino acusado de secuestro.

En tanto, se fijó un plazo de investigación de tres meses, mientras que el hombre formalizado deberá firmar semanalmente en la subcomisaría de la comuna de La Calera.