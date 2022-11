En horas de la mañana de este miércoles, una emergencia por emanación de humo y fuego movilizó al cuerpo de Bomberos de Santiago al Internado Nacional Barros Arana (INBA), por calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

La situación ocurrió a eso de las 11:00. Minutos antes, Carabineros dio cuenta de movilizaciones por parte de encapuchados, quienes habrían lanzado bombas molotovs al personal policial. Esto motivó a que los uniformados dispersaran a la masa con el carro lanzaguas.

Desde Bomberos señalaron que el fuego no habría afectado a la oficina de rectoría, en particular, pero una funcionaria del estableciimiento contó a ADN: “No se puede estar adentro, está tóxico. No se puede entrar. Están en la parte de atrás (los estudiantes). El fuego y humo se concentró en las oficinas. Se sintió ruido, que los niños tiran bombas. Prendieron fuego. Fue apagado por los mismos funcionarios. No se pueden ver quiénes eran, andaban encapuchados”.

En las calles del Internado se encontraron panfletos que señalaban: “El enemigo es el capital y el Estado”.

Se espera una vocería por parte de Bomberos durante las próximas horas. Por lo pronto, trascendió que la rectora María Alejandra Benavides se habría desmayado. Se desconocen los motivos.

Actualización

El teniente Orlando Alvarado, de la Segunda Compañía de Bomberos, aseguró que su llegada fue producto de un”amago de incendio”, el que estaba siendo controlado por personal del Internado: “(El lugar del incendio) era en una oficina que no tenía mucho uso. A la llegada de bomberos, había sido controlado”.

Sobre lo afectado por las llamas, señaló que fue un mueble y un separador de madera. En cuanto a la rectora Benavides, añadió: “Se encuentra estabilizada, está siendo atendida por la 12° Compañía de Bomberos. Sufrió una descompensación”. Como antecedente, Alvarado atribuyó el desmayo a una comorbilidad.