Luego de la viralización de un video donde se ve a un grupo de gendarmes de la cárcel de Puente Alto golpeando fuertemente a internos del penal, tanto las autoridades como la propia institución uniformada condenaron lo ocurrido. No obstante lo anterior, desde el recinto una familiar de los afectados habló con ADN.

“Se encuentra en muy mal estado. Salió todo golpeado, moreteado, con la polera alargada. No lo podía abrazar, no me podía acercar porque todo le dolía”, contó de entrada la mujer.

Pese a lo anterior, aseguró que su familiar no tenía marcas. Sobre ello, planteó una teoría: “Mi papá me dijo que a los que tenían marcas no los dejaban salir y simplemente a los familiares les decían que estaban castigados”.

A renglón seguido, agregó aterradores datos: “(Mi familiar me) dijo que los sacaron por unos escalones y los estaban golpeando muy fuerte, los bajaron al primer piso, los hicieron poner en cunclillas y los golpeaban, uno pegado a otro. Estuvieron desde las 22:00 a las 05:00, y nuevamente a las 05:00 los golpearon. Los mojaron a los que estaban peleando entre sí”.

Subsecretaría de Justicia y Gendarmería

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, llegó hasta el recinto penitenciario durante la mañana de esta jornada: “No permitiremos que funcionarios y funcionarias de Gendarmería se aparten de sus funciones y comenta hechos que puedan ser constitutivos de delitos. La Fiscalía está investigando la posible comisión de apremios ilegítimos contra los internos”.

A cargo del sumerio interno quedó la coronel Helen Leal, alcaide de Santiago Sur. La primera medida que tomó fue suspender al oficial a cargo del procedimiento.

“Rechazamos categóricamente estos antecedentes, estas conductas y además estamos tomando todas las medidas para que estas personas tengan responsabilidad por sus actos, tanto administrativos como penales”, precisó Gajardo. “Nosotros apoyamos a Gendarmería en toda medida que no se cometan ilícitos adentro de los centros penitenciarios, ni tampoco entre internos”, cerró el subsecretario.

Desde Gendarmería, por otra parte, condenaron la situación. Puedes revisar el comunicado emitido a continuación.