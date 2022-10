Un millonario robo se registró en horas de la madrugada de este lunes en dos inmuebles pertenecientes a la municipalidad de Conchalí: antisociales irrumpieron en la alcaldía, en calle La Palma con Independencia, y otra en la administración, en Dorsal con Independencia.

Con la destrucción de parte del edificio, los ladrones se llevaron también documentos, computadores y discos duros. Sobre esto, el alcalde René de la Vega aseguró: “Sin duda estaban buscando información. Para ellos, había información de valor. Robaron computadores y disco duros específicos y estratégicos”.

“Hoy, en nuestro catastro, no vamos a descubrir automáticamente lo que es. Puede que esto sea consecuencia de un juicio de seis meses más, donde a lo mejor hay un proceso administrativo o con una empresa en particular que nos está demandando y que cuando vayamos a buscar los respaldos que tenemos, no los encontremos porque estaba en ese computador que se robaron. No sabemos qué era esa información que estaban buscando, pero sin duda se genera un nexo en que al entrar a dos dependencias totalmente independientes, donde está departamento de personal y alcaldía, donde también hay información vinculada a sumarios y temas de exfuncionarios y funcionarios, algo estaban buscando”, añadió.

Al robo de tecnología se suma también la sustracción de una caja fuerte en la oficina de De la Vega. Allí “están los archivos importantes”, precisó. Pero “hay documentos que se pueden reconstituir”.

“Para nosotros es un robo planificado que puede ser, como consecuencia a futuro, un hackeo a la página web o a transparencia, no lo sabemos”, esbozó luego.

El sistema de seguridad consiste en guardias que hacen rondas cada dos horas. La última que hicieron fue a las 06:00, hora en la que los ladrones ya habían concretado el ilícito. Las cámaras de seguridad, en tanto, muestran imágenes en blanco y negro, y también a color. Así, la hipótesis preliminar apuntaría, según precisó el edil, a un ilícito perpetrado entre las 04:00 y las 06:00

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones trabaja en el lugar.