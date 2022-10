Tres encerronas marcan noche de jueves en la capital: dos en Quinta Normal y una en La Reina

Tres asaltos del tipo encerrona se registraron durante la noche del jueves en las comunas de Quinta Normal y La Reina, al poniente y oriente de la capital, respectivamente: uno de ellos se concretó, mientras que el otro fue frustrado. De forma preliminar, desde Carabineros sospechan de una misma banda dedicada a este delito.

El primero de ellos ocurrió a eso de las 22:30, en el sector de San Pablo con Matucana. El conductor se encontraba estacionado, buscando una farmacia, cuando cuatro desconocidos lo abordan para robarle su vehículo. Ante esto, la víctima aceleró y logró huir. No obstante ello, los antisociales le lanzaron una piedra, la que llegó a una de las ventanas del automóvil. Las esquirlas fueron las que lo hirieron.

El segundo ocurrió alrededor de las 23:15, en la intersección de calles Profesor Fuentes Maturana con Corrientes. Víctor Martínez, la víctima, contó más: “Salió una persona y se me lanzó al auto. Frené y en eso, para no atropellarlo, y abrieron la puerta. Error mío por tener los seguros abiertos. Abrieron la puerta y me dieron con un martillo en la cabeza. Eran cuatro personas. Se llevaron mi auto. Después traté de luchar con uno de ellos, él arrancó el auto, me caí y me dieron varios golpes en la cabeza. Después unas personas llegaron a auxiliarme, llamaron a la patrulla. Les doy gracias, porque no los conozco”.

Finalmente, una mujer de 70 años fue víctima del robo de su vehículo: según relató, iba saliendo de la casa de su hija, a eso de las 20:30, en la comuna de La Reina, cuando dos malhechores la abordan. La alerta rápida a Carabineros impidió el robo y permitió la detención de los ladrones: se trata de un sujeto venezolano, de 27 años, y un chileno de 31.