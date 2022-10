Ignacio Casale revive el robo a su tienda de motocicletas: “Apuntaron con pistolas y armas con láser a los guardias”

Han sido días difíciles para Ignacio Casale, que durante el pasado miércoles sufrió el robo millonario a la tienda de accesorios de motocicletas que tiene en la comuna de Lo Barnechea.

En conversación con ADN Deportes, lamentó lo ocurrido. “Estoy un poco cansado, desilusionado de la seguridad que estamos viviendo. Es nuestro segundo robo en dos o tres meses. No son robos pequeños, llegan con camiones, dispuestos a llevarse todo y dejarte sin nada. Es algo preocupante, no me lo esperaba”, aseguró el piloto nacional, que criticó la falta de seguridad al momento de mantener negocios en el país.

“Ha sido muy difícil emprender, siento que vas remando para un lado y que la corriente va para el otro con mucha potencia, no te dejan surgir. Cuando empiezas a andar bien, te dejan sin nada. No solo yo, mucha gente la tiene muy difícil. Ojalá esto vaya mejorando, por el bien del país y la seguridad de las personas”, comentó el “Perro”.

Ignacio Casale pide justicia

Al momento de repasar el actuar de los delincuentes, el tres veces campeón del Rally Dakar describió los tensos momentos vividos por sus trabajadores. “Fueron muy violentos, apuntaron con pistolas y armas con láser a los guardias, tuvieron que salir corriendo, los delincuentes los siguieron persiguiendo. Eran muy agresivos”, explicó, junto con anunciar acciones legales contra los antisociales, que fueron detenidos horas después del hecho.

“Nos vamos a querellar para que los fiscales no los dejen libres y les pongan todas las de la ley, fue un robo con intimidación, para que la cosa vaya cambiando y contribuir con un granito de arena en la seguridad de las personas”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.