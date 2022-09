En horas de la noche del jueves, el concejal de Cerrillos, Luis Leiva, fue víctima de un portonazo frente a su casa, en la comuna que representa.

El propio concejal Leiva contó lo que pasó: “Veo un auto en el pasaje que me hace señas como para que lo deje pasar. Me hago a un lado y al pasar por delante, me hace la encerrona frente a mi domicilio. Se bajan los jóvenes, me rompen los vidrios delanteros del auto, me hacen bajar, me apuntan con el arma. Obviamente las recomendaciones son no oponer resistencia y eso hice. Se llevaron mi vehículo y algunas pertenencias. Afortunadamente no sufrí daño físico”.

Fueron dos desconocidos los que protagonizaron la situación, aunque Leiva aclaró haber contado cuatro: los otros dos estaban en un automóvil sin patente.

La investigación del caso quedó a cargo de Carabineros. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los involucrados.

El automóvil, en tanto, es un Volkswagen, modelo Taos, año 2022.