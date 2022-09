Un hombre fue asesinado en riña al interior de una casa en Cerrillos

La noche del pasado lunes un hombre fue asesinado luego de participar en una riña al interior de una casa en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, los sucesos habrían ocurrido a eso de las 21:00 horas de la pasada jornada, momento en donde un ciudadano colombiano apuñaló en reiteradas ocasiones a una persona venezolano.

Tras esto, el autor del crimen confesó el homicidio a un vecino del lugar, quien conversó con ADN.

“Estaba al lado de afuera de la casa fumándome un cigarro, cuando sale un muchacho y me dice que llame a Carabineros y yo le dije ‘por qué’ y él me dice ‘no porque lo maté’”, indicó el testigo.

“Después sale de nuevo y me dice llamaste y le pregunté ‘por qué lo mataste’ y dijo ‘porque me robó una plata’ y le pregunte y me dijo que el finado le robó la plata y ahí él sacó un cuchillo y se pusieron forcejear y de ahí lo mató. Llegó Carabineros y se entregó solo”, agregó el hombre.

El imputado fue detenido por Carabineros tras este homicidio ocurrido en la comuna de Cerrillos. En tanto, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de los peritajes correspondientes.