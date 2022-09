Un hombre de 46 años, de nacionalidad peruana, falleció la tarde del miércoles, en la comuna de Recoleta, región Metropolitana. De forma preliminar, y dados los antecedentes previos, se presume un posible robo con homicidio.

La víctima había salido de su casa a eso de las 20:15 a un negocio cerca del lugar del ataque, en la intersección de las calles Los Olivos con Rey Jifo, cuando fue abordado por desconocidos.

Un cuñado de la víctima contó más: “Él estaba cocinando. Por lo que estuvimos indagando, salió a comprar y al volver, llegó pidiendo ayuda, con el cuerpo apuñalado. Revisando las cámaras, se les ve la parte pulmonar y la de los riñones que estaba sangrando mucho. Se ve en los videos que pide ayuda; no le prestaron ayuda. No tenía problemas con nadie. No sé si habrá tenido algún problema anterior. Todavía no sabemos si fue asaltado, si tuvo algún problema, si tuvo algún altercado. Este es un sector demasiado complicado: venta de drogas, de alcohol clandestino”.

Cámaras de televigilancia en el sector captaron el acontecimiento. Sobre ellas ya trabaja la Policía de Investigaciones (PDI). Por lo pronto, no hay detenidos.