Durante la tarde del jueves un asalto del tipo encerrona se registró en la comuna de La Reina, hacia el sector oriente de la capital.

Cuatro ladrones armados llegaron en una camioneta hasta un servicentro, donde intimidaron a la víctima de un automóvil marca Mercedes Benz. En el oponer resistencia, los antisociales incluso agredieron al conductor.

“Se bajan cuatro o cinco personas, más o menos. Uno me siguió, porque yo le entregué el auto, les dije que ahí estaba. Yo me bajé con las llaves y el celular y me fue a buscar por las llaves y ahí me pegó con un desatornillador en el pecho. Entonces empezó como una pelea con los bomberos y los delincuentes y después se fueron todos por Vespucio”, contó la víctima.

Según detalló después, eran todos de nacionalidad chilena, parecían adultos jóvenes, mas no menores de edad.

El vehículo, gracias al sistema GPS que poseía, fue identificado horas más tarde en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.