Fue un grupo de aproximadamente 50 personas, en su mayoría comerciantes y trabajadores del sector, que llegó hasta la intersección de la Alameda con Obispo Umaña, en la comuna de Estación Central, para protestar por la falta de seguridad.

La marcha tiene como antecedente un asalto que dejó una persona fallecida y otra herida de gravedad, ocurrido el pasado lunes en el sector de San Francisco de Borja con 5 de abril.

Según señalaron los convocados, la concentración es producto del lento avance en las mesas de trabajo que llevan con la municipalidad de Estación Central, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Algunos comerciantes relataron: “Hay una total impunidad, no tenemos ninguna ayuda de parte de las autoridades, excepto una mesa de diálogo que hemos abierto con el alcalde hace más de dos meses, junto con Carabineros y la PDI”.

Otra locataria señaló: “A mi al menos me llega a dar miedo. A una compañera la asaltaron y le pegaron porque no tenía plata”. La misma afectada contó a ADN: “Nosotros trabajamos de lunes a viernes acá en importadora Texas. El lunes venía saliendo a las 6 de la mañana para venir a trabajar. Me asaltó un tipo, me agarró por el cuello, me pegó. Estoy con sicólogo. Tuve tres semanas de licencia. El truama no se me va a quitar. Nosotros estamos todos los días acá”.

María Olga Letelier, encargada de seguridad de la municipalidad de Estación Central, relató los avances en la materia que hasta ahora han llevado:

“Se realizó esta mesa de trabajo que viene hace meses. El OS9 está persiguiendo este delito (del lunes pasado). En el corto plazo instalaremos cámaras. A largo plazo se viene el mejoramiento del sector: vamos a potenciar un patio turco donde la gente que venga a comprar venga a un espacio tranquilo, seguro, que conozca la idiosincrasia del país y que ellos puedan trabajar de manera más tranquila”.

“La idea es mejorar los espacios con luminarias, con veredas despejadas del comercio informal, vamos a instalar áreas verdes; se van a reforzar cámaras de vigilancia. Es un proyecto a largo plazo. Está participando la Universidad de Santiago, junto con la Cámara de Comercio de la comunidad turca”, añadió.