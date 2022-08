Un asaltante murió tras un enfrentamiento a balazos con Carabineros en La Pintana, luego del fallido intento de robo a una camioneta de la empresa Chiletabacos.

Desde la policía, el coronel César Tapia, jefe de la Prefectura Sur Metropolitana, entregó más detalles del hecho: “Carabineros de la Oficina Comunitaria estaban desarrollando labores de su especialidad con los vecinos, y son alertados por automovilistas que metros más allá, por calle el Mariscal, se encontraban asaltando a un camión”, indicó el funcionario.

“Concurren a verificar esta situación y se encuentran de frente con los asaltantes, los cuales al ver la presencia de los carabineros comienza un intercambio de disparos. Posterior a eso se dan a la fuga en esta camioneta y en esta esquina vuelven a chocar”, agregó el coronel.

Luego de esto, en una segunda huida, los asaltantes le sustrajeron el vehículo a un mueblista, para seguir escapando, hecho que no se concretó ya que fueron detenidos en una cuadra más allá.

“Me bajaron, me quitaron la camioneta y salieron arrancando. No sé si fueron cuatro o cinco. Se dieron la vuelta y ahí le llegó un balazo en la cabeza al maldito ese. Ellos venían arrancado y cuando dan la vuelta me chocan, y ahí Carabineros empieza a disparar”, explicó Jacobo Mella, mueblista afectado.

Tras este enfrentamiento, un asaltante resultó baleado en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, en San Ramón, donde a eso de las 14.05 minutos se nos confirmó su muerte.

En tanto, Carabineros con helicóptero y personal del Gope ha estado rastreando a los integrantes de la banda que escaparon sin concretar el robo en La Pintana.