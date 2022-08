Martín Pradenas fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco de dos violaciones y cinco abusos sexuales perpetrados en el período 2010 y 2019, entre los que se encuentra la agresión que llevó a Antonia Barra al suicidio.

Luego de una ardua lucha por parte de la familia y amigos de la joven para que se haga justicia, se pudo comprobar la responsabilidad de Padrenas en todos esos delitos sexuales contra al menos seis mujeres, por lo que la fiscalía solicita una pena de 41 años de cárcel cuya sentencia se conocerá este 26 de agosto.

Aunque en palabras de la madre de la joven, Marcela Parra, este veredicto les provoca “emociones controvertidas”, siguen con la incertidumbre sobre cómo continuarán con esta causa en el futuro.

“No sabemos si es alegría, si es pena, porque todo este tiempo hemos tenido una causa, hemos estado unidos luchando por una justicia. Pero también, como familia nos preguntamos: Ya se está logrando justicia por Antonia y ¿después qué viene? ¿Después de esto?“, comentó Parra a CHV Noticias.

Sin embargo, hay otra preocupación que acongoja a los seres queridos de la joven de 20 años, ya que la madre acusa que es víctima de “hostigamientos, insultos y mentiras” por parte de cercanos al imputado.

Insultos y hostigamiento

“Ellos siempre han mentido, el círculo de ellos todavía, incluso hasta el día de ayer [viernes 5 de agosto] nos siguen atacando con mentiras, con falsedades. Les quiero contar que una abogada de Temuco se atrevió a maltratar a mi hija, a decirle horribles palabras con horribles conceptos y a nosotros como familia también“, declaró.

“Y hemos descubierto que esa abogada es del círculo cercano de la defensa. Hemos recibido insultos con perfiles falsos que ya fueron notificados. El perfil falso es del padre del imputado acompañado de sus hermanos y familia”, aseguró la madre de Antonia.

Actualmente la mujer forma parte de una agrupación que organiza a otras quince madres que han perdido a sus hijas luego de suicidios femicidas derivados de agresiones sexuales, denominada “Hermanas en el dolor“.

Y aunque es duro el camino, Marcela Parra ha reflexionado sobre todo este proceso que ha tenido alto alcance público. “Siempre me pregunté por qué pasó esto con Antonia, pero después, a través de terapia, empecé a comprender que Antonia vino con una misión. Si Antonia no se hubiese quitado la vida, no habría estado este audio y todo lo que ella pudo dejar. El imputado, y estoy segura, habría seguido haciendo lo mismo“, advirtió la mujer.

En esa misma línea, Parra también denunció que habría más víctimas de Pradenas que no se han atrevido a contar su testimonio. “Tenemos claro que hay dos personas más aquí en Temuco que se comunicaron con nosotros y que ellas por miedo y vergüenza no quisieron denunciar ni querellarse. Una lo hizo a través de Facebook contando la misma historia que le pasó a Antonia”, agregó.