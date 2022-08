Producto de la lluvia que la pasada jornada dejó alrededor de 11,1 milímetros de agua caída en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile, se ocasionaron varios accidentes en la capital, como el ocurrido esta madrugada en la comuna La Cisterna, que dejó a un hombre fallecido tras el choque de un vehículo y un bus del transporte público.

Sobre este hecho, el teniente Fernando Muñoz de la prefectura Siat de Carabineros entregó más detalles e hizo un llamado a los conductores y conductoras a manejar con precaución.

“La Siat de Carabineros se encuentran realizando las pericias propias de la especialidad por avenida Ovalle próximo a la calle cuarta transversal, producto a un accidente de tránsito del tipo colisión que involucró a dos vehículos, uno menor y otro vehículo de la locomoción colectiva, Transantiago, del cual lamentamos el fallecimiento del conductor del vehículo menor“, expuso policía.

“Queremos hacer un llamado como Carabineros de Chile a las personas que por favor conduzcan atentas a las condiciones del tránsito, que no hagan uso de su teléfono celular mientras conducen, que no hagan adelantamientos indebidos, más aún con las condiciones climáticas que estamos enfrentando, y no lamentar los sucesos como el ocurrido el día de hoy”, agregó el carabinero.

En tanto, respecto al clima, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por bajas temperaturas para seis regiones del país, entre ellas la Región Metropolitana, la cual en su zona precordillerana presentará mínimas cercanas a los -3 grados, las cuales se podrían mantener hasta este martes 9 de agosto.