Dos asaltos del tipo portonazo se registraron durante la noche del lunes en la comuna de Maipú, hacia la zona sur poniente de la capital.

Los ilícitos se llevaron a cabo entre las 21:00 y las 22:30. En el primero de los casos, una mujer llegaba a su casa junto a su acompañante cuando fue abordada por el grupo de antisociales, quienes dispararon, le quitaron el auto y huyeron. Minutos más tarde, el vehículo fue hallado en la comuna de Cerrillos.

Lorena, víctima del primer delito, contó lo sucedido: “El papá de mi hijo iba a entrar el auto, alcanzó a encenderlo, venían dos autos, uno se cruzó por delante, otro por atrás, con pistola en mano y le quitaron el auto. Se percutaron como cuatro balazos al aire. Las cosas cuesta recuperarlas, cuesta comprarlas”.

“Acá hemos estado súper afectados el último mes de varios portonazos, varios robos. Yo tengo un hijo chico, uno sale súper asustado, mirando para atrás por los laterales para ver que no se cruce nadie porque hay vidas de por medio. Gracias a dios nosotros no perdimos a nadie ni nadie está herido, pero esto ya está definitivamente descontrolado”, agregó.

El segundo de los asaltos, el conductor sacaba el vehículo de la casa de sus abuelos. En el automóvil estaban su esposa y su hijo de 7 meses. Minutos más tarde, el medio de transporte fue visto en la comuna de La Cisterna, presuntamente por la misma banda, pero usado en otro asalto.

Matías, la víctima de este último atraco, contó más: “Estábamos aquí estacionado, estaba yo con mi pareja y mi hijo de 7 meses y al momento de que todos nos subimos, ya apunto de irnos, se nos cruza un vehículo y nada que hacer”.

“Le abrieron la puerta a mi polola atrás, traté de ir marcha atrás pero ya le habían abierto la puerta. Con pistola en mano, me apuntaron a mi, bajaron a mi señora, decían: ‘Bájate, bájate’. Les dije que me dejaran bajar, pero que me dejaran sacar a mi bebé. Como vieron que se demoró un poco, empezaron a pegar balazos al aire. Me bajé, empezaron a pedir las llaves del auto, les dije que estaba todo adentro y ahí se fueron. A la media hora después empieza a correr un video del vehículo mío, pero que había sido usado en otro asalto en La Cisterna”, detalló luego.