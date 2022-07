Luis Riquelme, de profesión contador, falleció durante la noche del lunes, a los 56 años, en Santiago: fue apuñalado. Según el relato de testigos, varios fueron los que solicitaron ayuda a Carabineros: vía telefónica y también presencial. Esto último, porque una patrulla pasó a pocos metros de la intersección donde Riquelme se desvaneció. Pero no hubo respuesta de los uniformados y su inacción resultó este martes con la desvinculación de dos de los funcionarios que se encontraban en el vehículo que allí pasó.

El mayor Gilberto Garay, de la Prefectura Central de Santiago, relató lo sucedido:

“Los carabineros que son desvinculados son dos, pertenecientes a la Tercera Comisaría, que en el momento en que fueron requeridos a una cuadra del lugar de los hechos, se trasladaban a otro procedimiento policial y no se devolvieron al lugar donde estaba la persona lesionada”.

Como delito que se puede configurar penalmente, está el no prestar ayuda a la persona afectada, que es parte de los deberes de Carabineros.

Testigos

Personas que intentaron prestarle ayuda a Riquelme contaron las dificultades que tuvieron para conseguir auxilio:

“Yo llamo a Carabinero, no contestan. Hay una grabación que colocan ellos. Aquí en la esquina aparece un furgón de Carabineros, me voy para el lado de ellos y les digo que vengan porque el caballero estaba desangrándose. Me hicieron con la mano así y partieron. Fuimos a otra patrulla y la misma gracia”, dijo uno.

“Lo que más duele es no haber podido haber hecho nada más para que siguiera viviendo”, señaló otro.

Desde la misma institución aseguraron que entre el llamado y la asistencia de los funcionarios pasaron 15 minutos.