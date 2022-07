“La Grandiosa Bertita” sufre millonario robo en su hogar: fondera y su familia fueron maniatados

Durante la pasada noche domingo la fondera nacional Berta Brito, mejor conocida como “La Grandiosa Bertita“, sufrió un millonario y violento robo en su hogar en la comuna de San Joaquín.

En detalle, a eso de las 22:00 horas del pasado domingo un grupo de delincuentes armados ingresó botando la puerta de la casa de la empresaria ubicada en calle San Gregorio de la comuna capitalina.

Una vez dentro del inmueble, la banda de ladrones maniató a Berta Brito y su familia, es más, los sujetos incluso le pusieron calcetines en la boca a los hijos de la fondera, para mantenerse en el hogar por cerca de 30 minutos.

Durante ese periodo de tiempo, los ladrones sustrajeron ropa y especies, para luego darse a la fuga en tres vehículos de la familia, registrando un robo avaluado en cerca de los 100 millones de pesos.

Además, Berta Birto afirmó que tras un diálogo con los ladrones, estos sabían quién era ella. “Yo le dije no tengo plata y me dicen ‘Bertita viene la fonda, a dónde está la platita’ y yo le dije no tengo plata, la plata que yo tengo para las fondas yo siempre tengo un poquito en el banco, yo tenía como 200 mil pesos”, señaló.

“Se llevaron toda la ropa. Clamaba al señor que no nos mataran, porque a mi hijo lo golpearon mucho. Le pegaron en la cara, puñetes, patadas en las costillas. Se llevaron tres vehículos. Calculo más de 100 millones de pesos (el robo). Solamente confiar en Dios, seguir trabajando y que ha estos jóvenes Dios los perdone por lo que andan haciendo”, agregó “La Grandiosa Bertita” tras el robo.