Conductor de bus denuncia que un sujeto intentó apuñalarlo por no abrir puerta

Durante esta jornada, un conductor de bus del transporte público denunció un intento de apuñalamiento por parte de una pareja que se negó a pagar su pasaje.

El hecho ocurrió en un transporte del recorrido J10, en la intersección de Cumming con San Pablo, cerca de las 17:45 horas. Se trata de un hombre y una mujer que reclamaron por no abrir la puerta del vehículo ubicada al medio, ya que acarreaban cosas.

Antecedentes

Según relató el chofer a ADN, “me hicieron parar, abrí la puerta para que subiera la gente y entremedio subieron dos lolos, no más de 20 años, con una bolsa de confort. La niña llevaba una caja. Hicieron tal de saltar el torniquete, porque no pagaron, y ya cuando saltaron el torniquete, el cabro se puso violento”.

El conductor recibió insultos y reclamos por parte del sujeto, y al cerrar las puertas del bus, el joven se devolvió y escupió al chofer. Mientras llamaba a Carabineros, el agresor intentó apuñalar al hombre con un cortaplumas, hiriéndole la mano.

“Después se bajaron, salieron arrancando, se devolvieron hacia el Parque de los Reyes. Yo me quedé acá, cierro las puertas para avanzar, me limpié la mano y los pasajeros me dicen ‘tenga cuidado’ y empezaron a tirar piedras. El cabro se colgó al espejo y salió arrancando”, contó el agredido.