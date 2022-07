Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este sábado en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Manuel Antonio Matta con Arturo Prat. Según relató Francisca, una de las ocupantes del vehículo involucrado, el motociclista que colisionó con el automóvil que se trasladaban no habría respetado la luz roja.

“Nosotros íbamos por Matta, él iba por Pratt, a nosotros nos dio luz verde, él paso, y desafortunadamente no alcanzamos a frenar del todo y chocamos la moto. No logré verlo hasta que me bajé. Lo vi con los ojitos abiertos, consciente, le dijimos que no se moviera, que no se sacara el caso. Mi amiga tomó pulso. Fue todo rápido, llegó al tiro carabineros, la ambulancia. Estamos bien, un poco choqueadas porque no lo vive todos los días, pero acá estamos, para brindarle apoyo al afectado”, rememoró.

El inspector de Carabineros Manuel Pérez detalló que el conductor de la motocicleta se encuentra “lesionado, policontuso. Iba con destino a su lugar de trabajo. Estamos esperando la ambulancia de la ACHS”.