Un asalto del tipo portonazo sufrió un matrimonio y sus dos hijos, de 14 y 10 años, en el sector de calle Don Orione, comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

Marcela Navarro, la esposa, contó que fue a eso de las 22:15 que volvían del cine, cuando un grupo de cinco delincuentes armados los rodeó y luego intimidó, despojándolos del vehículo y sus pertenencias.

“Todos armados, entraron a mi casa. Me tomaron a mi, agarraron el bolso, porque venía con mis documentos y mi celular. Me robaron todas mis cosas, a mi hijo también. A mi marido también. Nos sacaron a ambos del auto, para robarles sus pertenencias y llevárselas”, contó en parte de su relato la mujer.

Luego añadió: “A nosotros nos hicieron un portonazo en plena pandemia, a las 10:00, justo aquí mismo. En esa oportunidad no pudieron llevarse el auto, pero también fue con arma. El sector está complicado: nuestra calle no es conocida, esto es Don Orione, comuna de Cerrillos, y está absolutamente solo. No tenemos cámaras de seguridad, no hay carabineros. A nosotros nos han entrado a asaltar dos veces”.

Carabineros investiga los hechos.