Fue a las afueras del Liceo de Aplicación, específicamente en calle Ricardo Cumming, entre la Alameda y Erasmo Escala, que se registró un nuevo intento de incendio a un bus de la locomoción colectiva.

Fue alrededor de las 10:00 de este martes que encapuchados, presuntamente estudiantes del establecimiento escolar, detuvieron el vehículo del recorrido J-10 y rociaron líquido acelerante, intentando quemarlo.

“Terrible, nunca me había pasado así en mi vida. Iba con 15, 20 pasajeros, y me di cuenta que habían como 40 jóvenes. Me tiraron piedras y dos bombas molotovs. Ahí llegaron Carbineros. Parece que la molotov no funcionó”, señaló el chofer.

Ante el ataque, el conductor fue asistido por personal policial que se encontraba en el lugar, quienes utilizaron un extintor que tenían a disposición, pudiendo detener las llamas. Tras ello, el chofer volvió al volante y salió del lugar.

Pese a todo, los encapuchados dejaron sillas y mesas en Cumming, lo que significó que Carabineros tuviera que cortar el tránsito.

El vehículo fue llevado hasta la Tercera Comisaría de Santiago, donde el conductor prestará declaración por el hecho. La máquina, en tanto, no sufrió mayores daños.