Único detenido confiesa asesinato de joven de 16 años en Coronel

En las próximas horas del presente jueves, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano, la persona detenida el pasado miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco del caso de la desaparición y muerte de Nicolás Paillán Martínez, joven 16 de años encontrado muerto en Coronel, Región del Biobío.

El fiscal del caso, Cristián Vega, confirmó que el detenido confesó el crimen del joven perpetrado en Coronel. “Declaró, reconoció su participación en los hechos. No tengo todos los antecedentes a la vista todavía, pero en principio sería por delito de homicidio, no descartando una sustracción, pero no sería el móvil principal”.

Asimismo, el policía civil señaló que hasta la fecha, solo hay “una persona imputada por los hechos”.

En esa línea, Vega detalló que el detenido “vivía o pernoctaba al frente del local donde este joven había concurrido con su grupo familiar y en ese lugar se producen los hechos y se encuentra el cuerpo”.

Los antecedentes

El pasado lunes 18 de abril, fue encontrado enterrado un cuerpo al interior de una casa abandonada en Coronel, región del Biobío, el cual tras las pericias fue identificado como Nicolás Paillán Martínez, de 16 años.

El joven se encontraba desaparecido desde la madrugada del sábado, y fue visto por última vez en un local nocturno de la zona durante la madrugada del mismo 16 de abril.

En tanto, durante la tarde del pasado miércoles, la PDI detuvo al homicida, quien confesó el crimen del adolescente de 16 años.