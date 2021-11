Dos delincuentes golpearon y asaltaron a una mujer en su departamento en Santiago centro

Momentos de terror vivió una mujer en horas de la noche del miércoles, cuando dos sujetos llegaron hasta su departamento en Santiago centro, y con pistola en mano la golpearon para querer asaltar a la mujer.

El hecho tuvo lugar a eso de las 23:00 horas en un edificio residencial de Av. Portugal. Según relató la víctima, que vende teléfonos celulares, una persona interesada en comprar la contactó por WhatsApp, quien se identificó como una mujer, y que después le dijo que su esposo iba a retirar el aparato.

Acto seguido, llegan dos hombres a conserjería, desde donde le avisan a la víctima que estaban pidiendo ir a su departamento. Ella acepta, y cuando los dos extraños suben hasta el piso 16, donde vive la víctima, es atacada por los ladrones para querer robarle. La amenazaron de muerte, le pidieron dinero y las llaves de su automóvil.

“Al momento de abrir el departamento, sacaron una pistola y me la pusieron, me pegaron, intentaron ahorcarme. Yo como pude me defendí, pedí ayuda y los vecinos salieron. Pero este no es el primer robo que se genera el día de hoy, es el tercero”, señaló la víctima.

“Por favor que se haga justicia, porque me hubiesen matado, me estaban ahorcando, yo no sé de dónde saqué fuerza y me pude defender. Empecé a gritar y ellos salieron corriendo. Le subieron el volumen a la televisión, donde estaba escuchando música, para que no se escucharan los gritos de auxilio”, cerró entre lágrimas.

Los dos delincuentes intentaron escapar tras asaltar a la mujer en Santiago centro, sin embargo, en conserjería se encontraban carabineros de civil investigando otros robos en el mismo edificio residencial, quienes logran detener a uno de los ladrones que portaba un cuchillo y una pistola a fogueo. El otro lanzó un macetero contra un ventanal, rompiéndolo y logrando escapar.