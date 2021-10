Carabinero de franco repelió a balazos portonazo en Maipú

Un carabinero de civil frustró un violento asalto del tipo portonazo en Maipú, el cual afectó a una mujer durante la noche del martes.

El hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas, cuando la víctima estaba dejando a una tía y sus sobrinas en su domicilio ubicado en calle Las Parcelas. Fue en ese momento cuando tres desconocidos armados bajaron de un furgón, intimidando a la mujer.

Según relató Leslie Fuentes, víctima de este intento de asalto, los delincuentes la golpearon en el suelo, al igual que a su tía, mientras que su madre fue amenazada con un arma de fuego mientras intentaba sacar a su hija de 6 años y una sobrina de 16 aún estaban al interior del auto.

Un vecino al escuchar los gritos de auxilio salió de su casa, quien resultó ser un carabinero de franco, y usó una pistola particular debidamente inscrita, disparando en varias oportunidades contra los asaltantes, que huyeron sin concretar el portonazo en Maipú.

“En ese momento tiro las llaves, me devuelvo a sacar a las niñas, y en ese momento bajan tres personas, dos de ellos venían con armas y el tercero venía con un desatornillador. Uno me increpa a mí con un arma, me agarra a patadas en el suelo y me dice que le entregue las llaves”, señaló Leslie Fuentes.

“Yo le decía que no tenía las llaves. A mi tía la golpearon en el suelo, mi mamá intentó sacar a mi hija del auto y le pusieron un arma en la cabeza. En eso sentimos varios disparos, pensamos que eran los asaltantes quienes estaban disparando, pero después nos dimos cuenta que era un vecino que salió a repeler el asalto”, agregó la víctima.

El furgón en el que llegaron los desconocidos y en el que escaparon fue encontrado en Las Torres con La Travesía, en Estación Central, vehículo que presentaba encargo por robo e impactos de bala realizados por el carabinero de franco.