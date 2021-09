Banda protagonizó dos encerronas en cuesta Lo Prado: Golpearon y dejaron a sus víctimas en la ruta

Una serie de asaltos tipo encerrona se registraron durante la noche en la ruta 68, sector cuesta de Lo Prado, en Curacaví, donde un banda protagonizó dos de estos atracos.

El primero ocurrió a eso de las 22:00 horas, donde una pareja fue intimidada con armas de fuego y un extintor por al menos siete sujetos. Estos forcejearon con el conductor, a quien golpearon con puños y realizaron cortes en cabeza, rostro y cuello, siendo dejado en la ruta.

Más tarde, esta banda siguió circulando por la zona, logrando intimidar a una segunda víctima con el mismo modus operandi, quedándose con el automóvil y dejando abandonada a esta persona.

Más tarde, los siete desconocidos intentaron perpetrar un tercer asalto tipo encerrona en el sector cuesta Lo Prado, pero el conductor logró escapar, advierte a las otras víctimas de los otros dos asaltos consumados, las sube a su automóvil y las lleva hasta la 63a Comisaría de Curacaví, donde realizan las respectivas denuncias.

“Me encuentro con dos autos vienen de frente, me encierran, empiezan a golpear el auto y yo me bajo voluntariamente. Ahí me empiezan a golpear entre cuatro, especialmente en la cabeza, donde tengo ocho puntos, y me empiezan a sacar las cosas del bolsillo”, señaló una de las víctimas.

“Me bajaron del auto, me robaron chaqueta, zapatillas. Gracias a una persona que iba pasando nos llevó a la posta“, complementó otro de los afectados.