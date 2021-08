Carabineros arrestó a mujer por soborno: quiso pagar a funcionarios para evitar detención

Durante la jornada de viernes, Carabineros arrestó a una mujer luego de que intentara un soborno para evitar la detención por un control vehicular.

El personal policial de la subcomisaría Los Jardines realizaba un control vehicular en Avenida La Florida cuando fiscalizaron a la mujer.

Transitaba en un vehículo de alta gama, un Mercedez Benz modelo A200 y al momento del control, cuando se revisó la documentación, verificaron que el permiso de circulación era falso.

Gracias al escaneo del código QR, los carabineros se pudieron percatar de la irregularidad con la que circulaba la mujer de 25 años de edad.

Tras lo sucedido, esta persona ofreció un monto en efectivo de $50 mil al funcionario policial para que dejara sin efecto el procedimiento.

Según informó el oficial a cargo de la unidad, al momento de ofrecer el dinero, la detenida manifestó: “No me quiero ir a la comisaría, si quiere se lo paso, si me deja ir“.

Por esta razón, se efectuó la detención de la mujer por soborno a carabineros. Una vez en la subcomisaría se percataron que la imputada mantiene 14 detenciones, en su mayoría por hurto en supermercado.