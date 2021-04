Desconocidos quemaron bus del transporte público en Pedro Aguirre Cerda durante la mañana de este jueves

Un grupo de desconocidos quemaron un bus del transporte público en pleno horario punta de este jueves, en la intersección de las calles Clotario Blest y Avenida Departamental, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según indicó Luis Leiva, chofer de la máquina que transportaba 12 pasajeros al momento del hecho, el grupo de encapuchados subió al bus por la puerta trasera y pidió que descendieran todos, mientras uno de ellos portaba una escopeta.

“Se acercó uno de los jóvenes que venía con una escopeta y me dijo que siguiera avanzando, que no me iba a pasar nada, que me bajara, eran aproximadamente cinco o seis personas, yo le puse atención al tipo que estaba a mi lado porque él era el que tenía la escopeta. Tiraron unos panfletos”, dijo en medio de la conmoción que le produjo el hecho.

En tanto, personal de Carabineros indicó que se revisarán las cámaras del lugar para determinar cuántas personas estuvieron involucradas y cómo ocurrió todo.

Mientras, de forma preliminar, la policía uniformada indicó que “al llegar a Departamental hacen bajar a estas personas, echan líquido acelerante al bus y proceden a quemarlo, al descender realizan algunos disparos“.

En el lugar además quedaron algunos panfletos que fueron lanzados por los sujetos, que hacen alusión a personas privadas de libertad que están en huelga de hambre.