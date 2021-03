Con 14 detenidos terminó fiesta clandestina durante el toque de queda en La Reina

Con 14 personas detenidas, 10 hombres y cuatro mujeres, terminó una fiesta clandestina realizada en un domicilio particular en la comuna de La Reina, durante la madrugada de este sábado.

Según detalló Carabineros, personal de la 16ª Comisaría de La Reina acudió hasta el domicilio ubicado en Avenida Francisco Bilbao respondiendo a un llamado de vecinos por ruidos molestos.

En el lugar, los funcionarios de la policía uniformada constataron que había música a alto volumen e ingesta de alcohol, por lo que se detuvo a los asistentes y al dueño de casa por infracción al artículo 318 del Código Penal, es decir, por poner en riesgo la salud pública.

Tras tomar conocimiento de la situación, y luego de considerar que los detenidos no tenían antecedentes previos, se autorizó su libertad, quedando con apercibimiento.

Carabineros puntualizó que no hubo incautación de especies debido a que la fiesta era privada y no había venta de bebidas alcohólicas ni cobro de entrada. Además, se reiteró que durante el toque de queda no se permiten las reuniones sociales de este tipo.