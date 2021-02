PDI detuvo a expareja de mujer asesinada en Puente Alto: este martes será formalizado por femicidio consumado

Durante horas de esta tarde la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a la expareja de Yorka González, de 53 años, quien fue encontrada sin vida por su familia luego de haber recibido una golpiza presuntamente propiciada por dicho sujeto.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en una plaza de la Villa Los Andes en Puente Alto, donde la familia de Yorka la encontró golpeada en el suelo, cerca de las 23:00 horas, y junto a su agresor, su expareja, con quien habría discutido antes de la paliza. Ambos habían tenido una relación de convivencia hace más de treinta años, con dos hijos.

El cuñado de la víctima, Juan Carlos Fernández, señaló que había escuchado la pelea, por lo que salieron a ver qué estaba pasando, encontrando a ambas personas en el lugar. “Tiene que haber estado inconsciente porque estaba en el piso. (…) Él era muy malo con ella, una vez se le hizo una denuncia, pero no pasó nada“, declaró el hombre, quien la asistió en el lugar.

La mujer fue llevada a su casa por sus familiares, y si bien tenía un corte en la cabeza, no consideraron que fuera una lesión de gravedad, por lo que decidieron dejarla descansar y no llevarla a un centro de urgencias.

No fue hasta pasadas las 6:00 de la mañana que la madre de Yorka fue a verla a su habitación, y pudo darse cuenta que la mujer no tenía signos vitales. Una vez en el lugar, personal de Carabineros confirmó el deceso de la mujer.

La madre de Yorka intentó escudar lo sucedido diciendo que ella no vio nada de la supuesta agresión a su hija, y que ella bebía a menudo, por lo que no le pareció extraño lo sucedido. “Yo pensé que estaba durmiendo, porque ella era muy buena para dormir. Cuando dormía, dormía. Si siempre tenían problemas, es que ella era celópata…” indicó, siendo interrumpida por una de sus hijas que señaló “¡A mi hermana la mataron! ¡Mi hermana no murió de curá! ¡La mataron!”.

Anteriormente Yorka González había interpuesto dos denuncias por violencia intrafamiliar en contra de su pareja, una en 2006 y otra mucho más grave en 2011, por la que el hombre fue condenado de acuerdo a la Fiscalía Sur. Tras dar cumplimiento con su sentencia, el hombre había vuelto a convivir con ella.

El sujeto pasará durante la mañana de este martes a control de detención por el delito de homicidio, y ya habría entregado sus primeras declaraciones a la policía. Mientras tanto, la Fiscalía Sur se encuentra a la espera del informe del Servicio Médico Legal que permitirá confirmar las causas del fallecimiento de la víctima.

A partir de diligencias lideradas por @fiscalia_RMSur mañana se realizará control de detención de hombre detenido por participación en femicidio de su pareja de 53 años en #PuenteAlto Se investiga con BH @PDI_CHILE y se está a la espera informe SML @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) February 15, 2021