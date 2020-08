Psicóloga, abogado y científico forense analizan formalización a Hernán Calderón Argandoña

Ante la conmoción pública que ha producido el caso “Nano” Calderón, Ciudadano ADN armó un panel de expertos para analizarlo, con la participación de la psicóloga Gladys Moana, el científico forense Carlos Gutiérrez y el abogado defensor de víctimas Elías Zirené.

Zirené fue enfático en sostener que existe “absolutamente un privilegio en el caso de Hernán Calderón Argandoña, el único caso desde la Reforma Procesal Penal donde a una persona con antecedentes psiquiátricos se le hace cumplir su prisión preventiva en una clínica psiquiátrica en lugar de una cárcel común”. La ley establece que un imputado en prisión preventiva queda a cargo de Gendarmería, institución que dispone de lugares especiales para personas con problemas psiquiátricos. “Pero acá no había ningún problema de sobrecupo ni de colapso. La jueza lo deriva a esa clínica por petición del abogado defensor”. En opinión del abogado, se trata de “un privilegio por clase social, que no hubiera ocurrido con el 99% de los chilenos”.

“Me pregunto cuál fue el psiquiatra que le dio el visto bueno para tener armas de fuego”

Para Moana, hay que diferenciar el hecho de que Nano tiene un trastorno de personalidad, y “un tema de crianza”, dándole la razón a Raquel Argandoña en su reciente entrevista al matinal “Bienvenidos”, de Canal 13. “Cuando los papás no hacemos la pega y hay una ausencia parental, eso puede traer trastornos y patologías severas que derivan en conductas tan bizarras como ésta. Uno puede empatizar con la mamá que busca evitar la sanción punitiva, pero ahora pareciera urgente el tratamiento psicológico cuando éste debió haber sido mucho antes. Cuando los hijos son expuestos, cuando hay ausencias, separaciones tan disfuncionales y familias que funcionan de forma inapropiada, eso trae una consecuencia en los hijos. Los hijos pueden tolerar que los padres se separen, el tema es cuando el proceso es disfuncional y hay relaciones alienantes con los hijos”.

Gutiérrez, por su parte, se preguntó “qué hubiese pasado si estos hechos ocurren en un contexto de violencia intrafamiliar entre una pareja”. Aquí se trata de una persona pública, pero “vemos una agresión permanente y gravísima, y que no es nueva, donde la víctima no denunció previamente. Ese disparo pudo haber salido por la ventana, pegarle al vecino del frente y tenemos otra bala loca”. Al experto le parece importante saber, “con todo lo que hemos visto en las redes sociales de este joven, como cuchillos tipo mariposa y corvos, armas blancas que están prohibidas por ley, cuál fue el proceso que tuvo Nano para adquirirlas. En Chile, toda persona que quiera adquirir estas armas debe pasar por un proceso psicológico. Si las tenía inscritas para deportes, necesita una licencia deportiva y estar inscrito en un club de tiro. Me pregunto cuál fue el psiquiatra que le dio el visto bueno para tener armas de fuego. Porque parece que no estaba tan capacitado”.

“Si es privado de libertad pero no rehabilitado, va a salir más resentido”

Mientras su madre, Raquel Argandoña, expresó que Nano requiere un castigo, pero “está enfermo”, Gladys sostiene que “me imagino que lo dice desde un profundo dolor. Este chico necesita ayuda, pero sin duda tiene una responsabilidad legal también. Si mientras está privado de libertad va a recibir apoyo psiquiátrico, sería fantástico, y que fuera igual para todas las personas y no según su capacidad económica. Pero todos sabemos que no es así”. En cambio, “si es privado de libertad pero no rehabilitado, va a salir más resentido, con su patología más agravada, y va a ser más un peligro para la sociedad”.

Desde los recientes dictámenes en contra de Martín Pradenas y Hugo Bustamante, que tuvieron un gran impacto, que la opinión pública viene mostrando una fuerte desconfianza en el sistema judicial. “Yo trabajo en él”, dice Zirené, “y en el caso de Pradenas juega la presión social más allá de las resoluciones judiciales. Ahí -no otorgarle inicialmente la prisión preventiva, manteniéndolo en su casa- era una de las posibilidades jurídicas, pero Calderón atentó contra la vida de su padre en dos oportunidades, y el tribunal decide mandarlo a una clínica psiquiátrica. Lo que hay acá es una vulneración completa de la ley. El tribunal erra abiertamente, porque la ley dice clarito que las medidas cautelares se cumplen en un recinto de Gendarmería de Chile’. Si tiene un problema mental, se tiene que internar en una institución pública para personas con problemas mentales, como el Hospital Horwitz. En ningún caso se le manda a una clínica privada. Eso no ha pasado nunca en Chile”.

Gutiérrez agregó que, en el caso de Calderón, “no se descarta el consumo de drogas, y hay que ver dónde la vende, y dónde saca dinero para mantener la vida lujosa que muestra por redes sociales. Es otra arista de la investigación que los tribunales van a tener que acotar”. Claramente, para el experto, se trata de una persona con sus facultades mentales dañadas, por lo que “la carrera que estaba estudiando, Derecho, debiera verse truncada con esta situación. Recién ahora vamos a comenzar a saber más antecedentes”.

Familia disfuncional

Respecto al ámbito familiar, Moana enfatizó que “aquí estamos hablando de vínculos tremendamente fracturados”, recordando que “la mayor cantidad de abusos y violencia se da en el entorno más cercano, y son incluso más dañinos, porque el niño tarda mucho en darse cuenta que está siendo abusado, porque la persona que te abusa y te agrede es la misma que te cuida. Un niño de 4 o 6 años vive en esta ambivalencia, no sabe darle nombre a esta relación y no tiene experiencias previas. Se da cuenta que está en una situación abusiva muy tarde. Otro adulto, un abuelo por ejemplo, debe estar atento a los cambios de humor y de irascibilidad en el niño, esa es una conducta que debiera llamar la atención y no una pataleta de niño sin importancia. No darse cuenta cuando ya hay hechos consumados. La idea es, desde que los niños son pequeños, empezar a mirar para tener una visión preventiva”.

Sobre el enfrentamiento entre padre e hijo, Zirené sostuvo “es raro que un papá denuncie a un hijo, lo normal es primero buscar todas las alternativas para razonar con él. Según la audiencia, él lo habría intentado en muchas ocasiones y luego ya no pudo”. En el caso de que Hernán Calderón padre quisiera retractarse de la denuncia, el abogado explicó que “la jueza decretó 120 días para la investigación, pero hay un máximo de dos años. Podría pedirse una extensión. Y muchas veces, al momento de llegar al juicio, el familiar desiste de la demanda para no perjudicar al hijo”. Aunque no por esto la fiscalía va a dejar de investigar la causa, “porque es un crimen, y hay declaraciones de terceros y evidencias”.

Gladys consideró que cuando uno de los padres pierde la tuición, en este caso, la madre, “la figura materna es fundamental porque tiene que ver con cómo el niño internaliza cómo es amado, aceptado y cuidado. No sé cómo habrá sido la relación parental con él cuando pequeño, si fue un padre cuidador, pero todo indica que hubo una fracción en la relación”. La psicóloga cree poco posible a estas alturas una terapia familiar, “porque hay una fractura. Hay dichos de la hermana contra el hermano, es una familia dividida. Quizás se pudiera llegar a una revinculación para tener una relación un poco más funcional, pero es complejo, porque hay demasiadas fracturas y estamos hablando de cosas graves”.

El abogado, por su parte, recordó que en este caso hay más antecedentes importantes que pueden abrir otro camino en la investigación. “Es una burla mostrar esa cantidad de dinero por redes sociales sabiendo que mucha gente ha perdido sus trabajos. La fiscalía puede intentar ver de dónde sacó sus dineros, si pagó impuestos o no. Si quisiera podría investigarlo sin ningún problema”.