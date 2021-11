Puente Social – Vigésimo tercer capítulo de la tercera temporada: ¿Qué harías si fueras Presidente o Presidenta de Chile?

A horas de las Elecciones Presidenciales 2021, Felipe Gerdtzen y Claudia Bobadilla abordaron en Puente Social sobre las expectativas que tienen distintos sectores del país, con respecto a quien se encabece la Moneda, bajo el margen de ideas para otorgar al próximo Ejecutivo.

En el episodio de este sábado 20 de noviembre, los conductores del espacio dialogaron con: Estela Saure, estudiante de periodismo, emprendedora y dirigente social de Santiago Centro; Ximena Abogabir, cofundadora de Travesía 100; Sebastián Benfeld, vocero nacional de Fridays For Future y campeón de Escazú; y Nicolás Shea, Presidente Consejo Ciudadano ConTodo.

¿Qué le dirías a quien tome el liderazgo del país si te lo encontraras en un ascensor?

Los conductores de Puente Social comenzaron el programa planteando una dinámica en la cual los invitados debían exponer qué le dirían a la persona electa como presidente o presidenta, en el caso de si lo encontraran en un ascensor.

Estela Saure explicó que le pondría énfasis en “en establecer mayores mecanismos de participación ciudadana, sobre todo considerando que a mi parecer el presidente es el cargo electo popularmente más alejado de la ciudadanía, entonces establecería mayores mecanismos”.

En el caso de Ximena Abogabir, afirmó que “yo le preguntaría de qué manera piensa fortalecer el sentido de comunidad a nivel global, y a nivel nacional. ¿Por qué? porque creo que los grandes problemas que hoy día nos tienen complicados, son problemas que no podemos resolver solos, no hay muros no hay zanjas, es algo que tenemos que resolver como humanidad”.

Sebastián Benfeld, campeón en Escazú, indicó que si tuviera la oportunidad propuesta, “le recordaría que hoy estamos ante una emergencia climática ambiental que no tiene precedentes en la historia de la humanidad y que es muy importante tomar acciones concretas para poder detenerlo. Y en ese sentido, una acción muy importante, muy básica y muy elemental que debiese tomar inmediatamente, es firmar el acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental de toda América Latina”.

Por otro lado, Nicolás Shea agregó que “le diría que Chile tiene una oportunidad real única, no nos entrampemos en difusiones importantes pero complejas, pero hay una discusión que es muy evidente que Chile puede convertirse en una potencia energética mundial, de energía renovable y eso requiere la fuerza del Estado, y el mercado. Por lo tanto, que por favor no se deje tratar en ideologías”.

¿Qué harían ustedes si fuesen presidentes o presidentas?

A partir de la dinámica anterior, Claudia Bobadilla expuso la posibilidad de que los invitados, imaginaran qué harían si cada uno, se convirtiera en Presidente o Presidenta de Chile, considerando las primeras medidas que tomarían al tomar el cargo.

Ximena Abogabir explicó que “si yo tuviera que elegir una medida, que me parece está en la base de las dificultades que hoy tenemos, es que yo fortalecería la educación pública, básica y media”.

“¿Por qué? Porque creo que los chilenos tenemos una pasión por la educación y siempre se nos contó que la vida valía la pena joderse, con tal de sacar a nuestros hijos adelante, y por lo tanto uno ve la ocasión y el sacrificio económico que las familias hacen por aquello, sin embargo, cuando hubo una universalidad al acceso a la educación incluso superior resultó que era falso“, agregó.

“Varias cosas en Chile se arreglarían si dijéramos, la escuela que me queda cerca, es una escuela que me va a dar calidad“, señaló Abogabir.

Sebastián Benfeld explicó a Puente Social que lo primero que habría que hacer es tomar “las medidas urgentes que no se han tomado hasta ahora, como firmar el acuerdo de Escazú, proteger los glaciares, creo que son cosas básicas elementales que tenemos que hacer ya”.

“Pero yo creo que los 100 primeros días de gobierno son, no tal solo para presentar el programa de gobierno, sino también para dar señales políticas al país, y una señal política que yo creo sería muy importante dar sería decir ‘este va a ser un Gobierno distinto” (…) y eso implica, por ejemplo, abrir La Moneda, abrir La Moneda a los jóvenes y levantar mesas de trabajo, mesas de diálogo mesas de encuentro, con organizaciones (…) para construir en conjunto ese Chile que todos y todas queremos”, expuso.

Desde su perspectiva, Nicolás Shea indicó que “yo creo que en Chile, los ciudadanos no somos dueños de nuestra información, y que la información está desagregada, y cuando la información está desagregada aumentan todos los costos financieros de la economía, y eso, por lo demás, conectado con lo de la Ximena, no solamente los chilenos tienen títulos que valen poco, sino que además están endeudándose para pagar los costos universitarios con unas tasas que son entre el 30 y 100% de interés (…) una parte importante de cómo podría resolverse eso, es abriendo la información, y que toda persona que de un crédito en Chile tiene que informarle a un sistema unificado”.

Por último, Estela Saure indicó que “considerando que son los primeros 100 días, y el contexto nacional que estamos atravesando en la actualidad, lo primero que haría sería desmilitarizar la Araucanía, e impulsaría instancias de diálogo y reparación hacia el pueblo Mapuche, que ha sido históricamente desplazado. Por otra parte, también considerando el contexto, reforzaría de inmediato el sistema de salud, sobre todo considerando la pandemia, cosa de que sin importar al sistema de salud al que estén adscritos, cualquiera pueda tener acceso a salud de calidad. Y por último, y sumándome a las palabras de Sebastián, encuentro muy buena idea hacer mesas de trabajo para que de inmediato el nuevo Gobierno de señales de que el nuevo mandato lo hace la nueva ciudadanía y que cada opinión importa”.