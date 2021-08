Este es el nuevo horario de repetición de “Mundovivo, música para vivir mejor”

En “Mundovivo, música para vivir mejor” tenemos nuevo horario de repetición: nos cambiamos del martes a las 22:00 hrs a los domingos a las 7:00 hrs.

Seguimos con nuestra programación a propósito del Global Music Match del cual Chile es el representante latinoamericano.

Programación musical:

01.- Ki’a Lavaka – Joel Havea Trio (Tonga-Polinesia, Australia)

02.- Steinreiså – La Riippa Group (Finlandia)

03.- Bu shan yu huànxiǎng de rén 不擅於幻想的人 – Shui Hou Gu Shi 睡後故事(Taiwan)

04.- Home is worth the Blues – Quote the Raven (Canadá)

05.- Unlikely Believer – Gretta Ziller – Judas Tree (Australia)

06.- Justin – Riccardo Tesi & Banditaliana (Italia)

07.- Les Voisines – Renan Luce (Francia)

08.- Guaglione – Pietra Montecorvino (Italia)

09.- Progreso – Kinmakirú (Chile)

10.- Agarijo – Ryukyu Underground (Eng-USA -Jap)

11.- Pena – Saban Bajramovic (Serbia)

12.- Bere – Salif Keita (Mali)

13.- Canción por la Paz – Congreso