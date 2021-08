Puente Social — undécimo capítulo de la tercera temporada: la convivencia en la Convención Constitucional

En un nuevo capítulo de Puente Social, el conductor Felipe Gerdtzen y el periodista Gabriel Alegría —quien ha cubierto la Convención Constitucional desde sus inicios— analizaron cómo ha sido la instalación de las vicepresidencias, así como un tema controversial al interior del ente redactor: la convivencia.

Una de las invitadas fue Angélica Tepper, constituyente por el distrito 23 de Vamos por Chile. “Haciendo una cronología, las primeras semanas fueron súper tensas, al menos así lo sentí. El diálogo no se daba siempre y además lo que nos pasó a nosotros que uno proponía o decía algo y altiro éramos censurados porque venía de nuestro sector”, contó la convencional.

La integrante de la comisión de Participación y Pueblos Originarios agregó que “la gente por venir de un sector se pone una barrera sin conocerte. Hoy día, afortunadamente, ya estamos en comisiones la gran mayoría, porque todavía como son algunas comisiones provisorias, algunos quedaron fuera”.

En esa línea, Tepper afirmó que en las comisiones “el diálogo se ha dado mucho mejor, más fácil, inclusive más cariñosa con gente que no te hubieses imaginado. Ponte tú, yo estoy al lado del Pelao, de Rodrigo Rojas Vade, se sienta al lado mío en la comisión y tengo una súper buena experiencia con la Alejandra Pérez”.

También participó en el programa Giovanna Roa, constituyente por el distrito 10 del Frente Amplio, quien también habló en Puente Social de la convivencia en la Convención. “Estoy súper de acuerdo con lo que dice Angélica, con respecto a las comisiones. Yo veo buena voluntad, no todavía tal vez tanta empatía, pero ganas de empatizar, que también es un paso. Pero ha habido periodos bien hostiles“, detalló.

“Hay que decirlo: nosotros queremos compartir, los 155, la idea de que haya un espacio libre de violencia, libre de amenazas que puedan venir desde afuera, que han sido brutales, no necesito explicarlas, o libre de violencia en el trato entre nosotros”, comentó Roa.

En esa línea, la integrante de la comisión de Derechos Humanos reconoció que “se nos ha ido un poco de las manos y no hemos logrado ese ambiente. Lo que me preocupa es que esas son las cosas que se amplifican en las redes sociales y también en la prensa. A quienes nos están escuchando me gustaría decirles que el trabajo que estamos haciendo está siendo fructífero”.

