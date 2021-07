Puente Social — noveno capítulo de la tercera temporada: Los primeros pasos del reglamento de la Convención Constitucional

En un nuevo capítulo de Puente Social, el periodista Felipe Gerdtzen habló sobre la segunda semana de trabajo de la Convención Constitucional y abordó los primeros pasos del reglamento de este órgano redactor de la nueva Constitución. El episodio del programa también se desarrolló en las horas previas a las elecciones primarias presidenciales del 18 de julio.

Para comentar lo que fue el debate en torno a la norma de la Convención, los invitados de este capítulo fueron los constituyentes por el distrito 27, Tomás Laibe (Lista del Apruebo) y Geoconda Navarrete (Vamos por Chile), junto con el analista político Axel Callis.

Consultado sobre lo que percibe la ciudadanía acerca del inicio de estos trabajos, Callis señaló que “acá tenemos dos testimonios directos de cómo se está dando la convivencia dentro de la Convención. Mi aporte puede ser más desde el estudio de los comportamientos humanos y de los grupos en general, que tienden a ser bastante parecidos”.

El sociólogo y director de TúInfluyes.com explicó que “hemos hecho estudios desde que se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, hemos hecho 12 ó 14 mediciones sobre las expectativas que tienen las personas sobre el proceso constituyente, y le paso el recado a los que están acá. Las expectativas son bastante grandes, altas y conviven dos grandes emociones“.

“Una, la esperanza, que es transversal en la ciudadanía, tratar de tener algo que sea mucho mejor que ahora“, continuó Callis. “Y después aparecen algunas palabras que son las típicas de derechos sociales, derecho a la salud. Y después aparece otra palabra que es incertidumbre, que para muchos o muchas es algo negativo, pero acá no necesariamente es algo negativo, sino como incertidumbre ‘de no saber lo que viene’. Hay personas que necesitan tener el control y que la incertidumbre les puede generar daño, pero para otras personas, para las personas que no tienen nada, la incertidumbre es parte del día a día“.

Los plazos y los “dos tercios”

Laibe y Navarrete, convencionales constituyentes, respondieron la pregunta de Felipe Gerdtzen sobre los plazos y la regla de los dos tercios para las aprobaciones generales y particulares.

“Hay que reconocer una realidad, que hay una buena parte de los convencionales y de la sociedad que veía este pacto del 15 de noviembre con escepticismo, con lejanía y también ahora que están en la Convención sienten la necesidad de discutirlo. Me siento convocado a esa necesidad en el sentido de crear condiciones para la legitimidad y el diálogo en la Convención”, sostuvo Laibe.

Añadió que “por eso les he dicho a esos convencionales ‘si usted quiere discutirlo, podemos discutirlo’ y podemos encontrar un camino institucional para cambiar ese quórum. Pero si me piden la opinión, creo que la regla de los dos tercios es virtuosa, porque lo que nos obliga es a generar acuerdos entre todos y más aún de los resultados que tuvimos en las elecciones y la composición de la Convención. Nadie, ningún grupo, tiene los dos tercios para llevarse la Convención o el tercio para bloquear”.

Por su parte, Navarrete afirmó que “como dicen los distintos sectores, facciones, como quiera que se le llame, los diferentes conglomerados que están ahí presentes, ninguno tiene mayoría y esto obliga a poder tener una mayor apertura al diálogo y al consenso“.

“Yo me quiero quedar, porque lo veo de esa forma, de que esta Constitución tiene que ser transversal. Si cambiamos esos quórum, probablemente emerjan visiones de minorías que no van a representar al Chile real o a todo ese Chile que se quiere representar en este nuevo instrumento”, complementó.

Respecto de los tiempos, Navarrete subrayó que “creo que tenemos que ser eficientes y lo he dicho, estamos contra el tiempo, pero tampoco por eso vamos a trabajar mal o que vamos a pasar las cosas por encima. Hoy día si queremos construir una Constitución que sea realmente legitimada, que la ciudadanía sienta que es parte de ella, necesitamos tener un espacio importante para mucha participación”.