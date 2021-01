Puente Social – capítulo 7: ¿Es posible mejorar la educación en Chile con una nueva Constitución?

En su primer capítulo del año, luego de un receso por las fiestas, Puente Social regresó para discutir lo que se prevé como uno de los puntos fundamentales de cara a la elaboración de una nueva Constitución. Ha sido tema de debate en las últimas dos décadas y, por cierto, la mejora en su calidad puede conducir a reducir la desigualdad en el país.

Por esta razón, el periodista Felipe Gerdtzen y la abogada Claudia Bobadilla respondieron a la pregunta acerca de si es posible mejorar la educación en Chile a través de una nueva Carta Fundamental, a propósito también de la Prueba de Transición (PDT) que se realizó esta semana en el contexto de la pandemia, que obligó en tiempos de confinamiento a las clases virtuales, lejos de las aulas.

Celia Alvariño es profesora y directora de la red de colegios Dunalastair y ha asesorado a gobiernos en distintos países, además de estar en Fundación Chile. Consultada sobre si el país ha avanzado en calidad educativa y qué es lo que falta, señaló que “creo que hemos avanzado en muchas cosas estructurales, pero no nos hemos podido poner de acuerdo en cómo implementarlas y tampoco en el timing, en hacerlo más rápido, porque la educación requiere ir avanzado más allá”.

“Por ejemplo, hemos mejorado significativamente la carrera docente, pero vamos lento en su aplicación y no tenemos los mejores profesores. Hemos avanzado en tener una Agencia de la Calidad, pero todavía no logra levantar a las escuelas en su calidad. Entonces tenemos escuelas que cumplen cinco años de malos resultados y no sabemos mucho qué hacer con ellas”, argumentó Alvariño.

Respecto del porqué de esta situación, la profesora sostuvo que “nos debatimos siempre en cosas mucho más antisonantes, discutimos más sobre conceptos como los derechos, la provisión, y tenemos que entrar en las cosas que ya estamos de acuerdo en hacer mejor. Armamos una política de educación pública y hay que darle más recursos, más foco, inyectarle más energía. La creamos y no le inyectamos más energía“.

La académica Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, trabajó en el debate constituyente que encabezó la expresidenta Michelle Bachelet. “Las personas, lo que correctamente distinguen en la educación, es el conjunto de capacidades que las personas tenemos que adquirir para desempeñarnos exitosamente en nuestras vidas“.

“Decir que la educación nos permite a todos buscar el buen vivir y en la medida en la cual existe una percepción que está asociada a una realidad de que eso se accede en forma inequitativa, se resienten las comunidades, se resienten las personas y se mantienen los status quo que son profundamente dolorosos en el país”, indicó la experta.

Además, coincidió con la visión de la profesora Alvariño y señaló que “hay que tener un paso más acelerado en términos de las definiciones de las políticas públicas. Lo que las personas distinguen en la educación, al menos lo que he podido estudiar y lo que me tocó ver, es la necesidad de que la educación esté en conexión con la posibilidad de las personas de desarrollarse exitosamente, de ser un elemento de movilización social y al mismo tiempo que esa educación sea distribuida y percibida con igualdad“.

Por su parte, Franco Núñez es el director del Liceo Politécnico América de Los Andes y miembro del Modelo Pionero de Anglo American. El profesor aportó su postura a partir de las mejoras en términos de calidad que tuvo su establecimiento. “Aquí tienen que bajar rápidamente a las comunidades. No sacamos nada con tener tantas políticas educativas si finalmente no logramos permear donde tiene que ser, que es en la sala de clases“, indicó.

“Los equipos directivos de los colegios tienen un rol fundamental, pero muchas veces quedamos amarrados con todas estas dilataciones de recursos, esta manía de trabar todas las cosas. Entonces tomamos como medida no esperar que nos llegaran todas las cosas. Hablamos con el municipio de Los Andes, hicimos la alianza como lo Pionero de Anglo American y empezamos a accionar directamente donde tiene que ser, porque no tenemos tiempo”, remarcó Núñez.

Además, señaló que “ustedes dijeron bien recién: ¿cuántas generaciones han pasado y han llevado una educación de mala calidad? Porque una cosa es que tengamos derecho a la educación y lo otro, muy distinto, que esa educación sea de calidad. No es ir a un colegio por ir, sino para formar personas que van a liderar esta sociedad. ¿Qué es lo que hicimos distinto nosotros? Bajar al aula, acompañar al profesor, posicionarlo donde corresponde, porque el que finalmente quien lleva el colegio en el actuar con el alumno es el profesor”.

Justo Valdés es el director de la Fundación Educacional Cristo Joven y entregó su perspectiva desde la educación de la primera infancia en sectores vulnerables, con un modelo integral. Sobre cómo logró flexibilizar el currículo educativo, afirmó que “llevamos más de 30 años trabajando en el tema de primera infancia. Y en 2008, cuando hubo una expansión de cobertura y crecimos de 300 niños a 1.500 ahora, nos importó sistematizar la experiencia de tantos años.

“Yo creo que es clave acá los jardines infantiles, los equipos de trabajo y nosotros comenzamos a reflexionar con los equipos, con las familias y con las comunidades también, porque en nuestro centro educativo han entendido siempre que caminamos todos juntos. Nos hicimos las grandes preguntas, así como qué tipo de sociedad queremos construir, qué pedagogías dialogaban con nuestra historia institucional, basada en los Derechos Humanos, que ha sido nuestro gran tema de estos 30 años, y cómo acompañamos a los profesores en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas”, contó Valdés.