Con actores de The Mandalorian y The Walking Dead: quiénes son los invitados del SuperFest 2023

Cada vez queda menos para la nueva versión del SuperFest 2023. El evento que congrega a los fanáticos de los comics, la series de TV y el mundo geek en general se realizará el próximo 13, 14 y 15 de octubre en Basel Venue.

Se trata de una instancia en la comuna de Independencia que contará con un sinfín de novedades. Eso sí, hoy por hoy gran parte de la atención se centra en los invitados que se sumaron a la parilla programática.

Este año en SuperFest Black Edition aparecen nombres como Emily Swallow, reconocida por sus papeles en ficciones como The Mandalorian y The Mentalist. Claro que a ella también se suma el mítico Lou Ferrigno, de El increíble Hulk, y Michael Cudlitz, el hombre detrás de Abraham en The Walking Dead y parte también de la aclamada Band of Brothers.

Pero no es todo. En el evento estará presente Lochlyn Munro, intérprete en cintas como Dónde están las rubias y Scary Movie, y también nombres como Rubén León y Juan Guzmán, voces latinas que adquirieron relevancia doblando al Joker, Rick Harrison o parte de los personajes más reconocidos de Rick & Morty.

Entradas al Superfest Black Edition

Los tickets para el SuperFest se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster. Esto último con pases diarios que van desde los $19.500 e incluso existe un descuento Cyber que rebaja aquel precio. Ahí también se pueden comprar pases para varias personas o solo el acceso a autógrafos o fotografías profesionales con las estrellas.

Por lo demás, la instancia también contará con un concurso de cosplayers, con jurado internacional incluido y categorías para niños y adultos. Mientras que en paralelo habrán espectáculo musicales con nombres como Animé Rock Project o Capitán Memo.