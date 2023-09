FIC Valdivia: revisa las películas que serán parte de la nueva versión del evento cinéfilo

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FIC Valdivia) ya cuenta con su programación para la edición 2023. Una amplia cartelera que hoy por hoy suma un condimento especial, ya que en esta versión se celebran los 30 años de existencia del evento.

Se trata de una serie de películas que ya se alistan para el arranque pactado para el próximo lunes 9 de octubre en la ciudad de la región de Los Ríos y que durará hasta el domingo 15 del mismo mes.

Precisamente en esa primera fecha, que tendrá como lugar de inauguración el Teatro Regional Cervantes, se abrirá con la cinta Mudos testigos. Mientras que para el cierre del certamen se proyectará El realismo socialista de Raúl Ruiz, un trabajo inconcluso desde 1973 y que se terminó de armar este año.

Entre las diversas categorías la cartelera es más que amplia con cintas del cono sur, pero también de sitios como Bélgica, Camerún, Tailandia o Estados Unidos. Todo con títulos entre los que aparecen Ramona, El que baila pasa, Here, In Ukraine o Do not expect too much of the end of the world.

Pero hay más. En su sección gala aparecen emblemas como Jean-Luc Godard. Mientras que en el apartado chileno se exhibirán cintas como Los Colonos de Felipe Gálvez, El puño del Cóndor protagonizada por Marko Zaror o Cuaderno de nombres de Cristóbal León y Joaquín Cociña, los mismos que colaborar con Ari Aster en Beau tiene miedo.

30 años de FIC Valdivia

En palabras de Raúl Camargo, director del evento, parte del objetivo de mismo se centra en realizar un festival que: “releve el valor de la cinematografía nacional con distintas muestras que destaquen la historia de cineastas que han desarrollado una carrera cinematográfica de la mano del mismo, como Sebastián Lelio y Claudia Huaiquimilla”.

Se trata de una instancia organizada bajo el alero de la Universidad Austral de Chile, producida por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Y a la vez, convocada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia y el Gobierno Regional de Los Ríos.

Los detalles íntegros del evento sureño, de sus entradas y abonos se pueden encontrar en su sitio web, pinchando aquí.