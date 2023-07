Claudio Narea por Jorge González: “Yo sé que él está en buena y él sabe que yo estoy en buena”

El músico nacional Claudio Narea volverá a los escenarios este viernes 21 de julio en el Gran Arena Monticello junto a Upa+ y Álvaro Scaramelli, donde promete pasear por toda su historia musical, incluyendo los grandes éxitos con Los Prisioneros.

El guitarrista conversó con Rodrigo “Rucio” Ulloa en ADN Te Acompaña de Noche, donde contó en qué se encuentra su carrera musical, lo últimos artistas que ha sumado a su playlist, además de la coyuntura política y el estallido social.

Uno de los comentarios a los que hizo referencia Narea fue la supuesta invitación que hizo Miguel Tapia a los miembros de Los Prisioneros durante el estallido social para reunir a la banda, a lo que el guitarrista contestó “no tenía idea, a mí no me avisó, quizás habló con Jorge y yo no supe”, pero agregó que “no da para hacer polémica”.

Además, comentó el episodio en que Jorge González negó haberse comunicado con él en televisión, siendo que Narea afirmó que “estaban en buena onda” y habían entablado conversación por redes sociales”.

Sin embargo, el músico dio por superado el suceso y aseguró: “Yo sé que él está en buena y él sabe que yo estoy en buena”.

Puedes ver la entrevista completa a continuación: