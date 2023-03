¡Por éxito de ventas Roberto Moldavsky abre una segunda fecha en el Teatro Nescafé de las Artes!

Durante muchos años, Roberto Moldavsky estuvo detrás del mostrador, vendiendo telas en Once. Sin embargo, años después decidió cumplir su sueño de hacer reír a las personas, y se anotó en un curso de stand up. Tras conocer a Gustavo Yankelevich su carrera como humorista se lanzó, y se llenó de trabajo, no solo en el teatro, sino también en televisión.

Luego de varios espectáculos, en agosto de este año estrenó “El Método Moldavsky”, donde propone su propio método único para que los espectadores rían sin parar. Además de ser el protagonista de la obra, Roberto Moldavsky la escribió y la dirigió, por lo que tiene toda la esencia de su particular humor.

Este nuevo show comienza con un divertido juego en el que Roberto conversa con el público presente en el teatro, para ir conociendo a quienes están debajo del escenario. A lo largo de la obra, el humorista habla sobre la actualidad y la cuarentena, con el objetivo de reírnos un rato.

Además, en la obra, Moldavsky se divierte conversando sobre los problemas políticos, económicos y sociales que atraviesa la Argentina.

Una de las participaciones que más llama la atención es la de su hijo, Eial Moldavsky. Como en obras anteriores de Roberto, su hijo decidió sumarse al elenco del show, para acompañar a su padre todas las noches arriba del escenario. Además, en el escenario los acompaña la música a cargo de Valentín Gómez, y con los músicos: Chelo K en guitarra y voz; Lucas Ramírez en teclado; Matías Scheines en violín; Paloma Schachmann en saxo y clarinete; Martina Trost en acordeón y percusión y Martin Goldber como bailarín.

“El Método Moldavsky” se presenta en el Teatro Nescafé de las Artes el viernes 17 y sábado 18 de marzo de 2023. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek.