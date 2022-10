Mercata: fecha, lugar y entradas para el evento de vinos y cervezas

Ya está todo listo para la realización de la primera edición de Mercata, un evento de degustación que contará con la presencia de 15 viñas, 15 cervecerías, 10 Gin y 5 Piscos.

Organizado por Bocas Moradas y Radio Concierto, Mercata se realizará en el próximo mes de noviembre y durará dos días. Es el panorama ideal para quienes aman lo exclusivo.

¿Cuándo se realizará?

Mercata está programado para el próximo 25 y 26 de noviembre. La dirección es: Paseo San Damián, Av Las Condes 11271, Las Condes, entre las 18:00 y 24:00 horas.

Según precisó Radio Concierto, los asistentes recibirán una copa para recorrer los 45 stands donde se exhibirán y venderán los vinos, cervezas y destilados que nos acompañan.

También, podrán comprar y degustar vinos, cervezas y destilados de diversos lugares de Chile. Incluyendo valles desde Choapa a Itata, cervezas de Santiago y el Sur, Gin de lugares recónditos de Chile y Pisco de 3º y 4º región.

La entrada dará derecho a una copa y un ticket para 15 degustaciones de los productos antes descritos.

Además, habrá 2 grandes bandas nacionales dando un concierto: We Are The Grand el viernes y Electrodomésticos el sábado, además de un DJ set de Melania Wonder y DJ set de Radio Concierto.

¿Dónde comprar las entradas para asistir a Mercata?

Los cupos son limitados, con solo 500 entradas en preventa a $15.000 hasta el 28 de octubre.

Luego, pondrán a disposición una segunda preventa a $20.000 hasta el 25 de Nov. Mientas que en puerta, las entradas estarán a $25.000.

Para adquirir tus entradas para Mercata, debes ingresar en la web oficial de Punto Ticket (pulsa en este enlace).