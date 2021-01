El Pingüino de Gotham, la voz del Joker y Rick Sánchez se reúnen en la segunda edición del SuperFest Chile

Los actores que les dan voz y vida a recordados personajes serán parte de SuperFest Chile, una convención que partió el año pasado y que celebrará su segunda versión online este 29 y 30 de enero.

La parrilla de este año tendrá como invitado principal al actor Robin Lord Taylor, quién dio vida a Oswald Chesterfield (El Pingüino) en la serie Gotham, y conocido también por sus roles en la serie de Netflix, You (2018), donde interpretó a Will Bettelheim, un hacker al que Joe secuestra para poder usar su identidad durante la segunda temporada; o por su rol como el villano Julian Lambrick en la película independiente del 2012 “Would You Rather”.

Los fanáticos también podrán disfrutar de la muestra de piezas originales y de tamaño real del cine clásico y de la franquicia Star Wars, antes del panel que recibirá a la leyenda del cómic, Brett Breeding, uno de los más reconocidos entintadores de las historietas de Superman; junto a la voz original del científico Rick Sánchez de la serie animada “Rick & Morty”, Juan Manuel Guzmán, y al actor de doblaje venezolano Rubén León, quién ha prestado su voz al Joker en distintas animaciones de DC.

El evento será transmitido a través del Instagram y Facebook de SuperFest, además de emitirse y a través de amplificador.cl durante cuatro horas cada día, y es completamente gratuito para todos los amantes de la cultura pop.