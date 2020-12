Para los amantes de la fiesta: Blondie prepara evento de Año Nuevo virtual con 10 horas de duración

La popular discotheque nacional Blondie anunció que quiere terminar el año con toda la energía y realizará una fiesta virtual este 31 de diciembre para recibir de la mejor manera el Año Nuevo.

El reconocido club de baile y conciertos pretende despedir el 2020 con diez horas de música en vivo, en la que los asistentes a este espectáculo podrán disfrutar de una variada sesión musical. Cabe destacar que en octubre pasado el centro de eventos se había replanteado su continuidad debido al no funcionamiento producto de la pandemia.

El show será de manera exclusiva y privada para los asistentes, con entradas de preventa desde los $3 mil que se encuentran disponibles en Passline.

Asimismo, las transmisiones del Año Nuevo Blondie 2021 comienzan a las 21:00 hrs de la mano de los incansables clásicos AM, que nunca fallan en estas celebraciones. De la misma forma, el cierre estará a cargo del DJ residente de Fiesta Cabaret, Cristián Leiva.

Horarios:

21:00 – 23:00 Clásicos AM

23:00 – 00:00 Chao 2020

00:00 – 02:00 DJ Goes To The Disco

02:00 – 05:00 DJ Cristian Aravena

05:00 – 07:00 DJ Cristián Leiva

La conexión de este espectáculo será vía mixlr.com + Sala de Zoom desde las 00:15 hrs.