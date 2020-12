Un festival con una mirada optimista: Quique Neira realizará evento musical navideño 

“A pesar de todo lo que ha ocurrido, la creatividad permite mantener el optimismo arriba“, comentó Quique Neira a Ciudadano ADN, quién habló con el cantante acerca del festival navideño que realizará.

De esta manera, comenzó a explicar su más reciente estreno, “Junto a Ti”, un cover de la clásica canción de Ben E. King, “Stand By Me”. “Es una canción inmortal, pasan las décadas y la canción sigue teniendo vigencia”, aseguró.

Y comentó que es “una canción increíble que tiene un espíritu, que su letra original dice más o menos algo que esta muy en conexión con lo que pasa hoy en día, que es el hecho de que a pesar de la distancia, que estamos forzados, hay que saber que uno puede contar con el otro, que nadie esta solo”.

Es por esto que el cantante de reggae decidió hacer este cover: “Ese mensaje se entiende en ingles perfectamente, pero no había una canción en castellano, a mi entender, que llevara ese mismo espíritu“.

A raíz de su lanzamiento, Quique Neira analizó que “en el último tiempo he hecho canciones de otros artistas, porque a esta altura de mi carrera, yo cumplo 30 años este año, en realidad me doy cuenta que no necesito ni demostrar, ni probar nada“.

Además, “hay canciones que son tan bonitas que merecen segundos aires, segundas oportunidades de llegar al oído de la gente, porque a veces pasan inadvertida por distintas razones”.

En relación a su festival navideño, “Cosas Buenas”, contó que tenía esa idea “hace muchos años, y es una paradoja que se haya dado justo en este año”. Pero que realmente, “a pesar de todo, no hemos perdido el optimismo, y ese es el mensaje que estamos tratando de proyectar con este festival online”, aseguró el cantante.

Siendo esta “la primera versión, va a ser el estreno y que se haya hecho ahora es una señal potente para que sea la primera que muchas otras“. Y cerró asegurando que “va a estar muy bonito” y será todo a través de “una mirada donde el optimismo no este ausente”.

“Cosas Buenas” se realizará el viernes 25 de diciembre a las 19 horas a través del canal de YouTube de Quique Neira, de manera completamente gratuita.